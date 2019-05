Les maisons de repos ne prendront aucune mesure particulière pour éviter que des seniors ne se fassent avoir lors des élections

La fédération des maisons de repos ne prendra pas de mesures supplémentaires pour éviter les fraudes dans les maisons de repos suite à l’affaire Fourny. Elle rappelle simplement qu’il ne peut y avoir de pressions.

A Neufchâteau, de nouvelles élections communales doivent avoir lieu suite à des suspicions de fraude où il est question de procurations suspectes au nom de résidents d'un home pour personnes âgées. C'est ce qu'on a appelé "l'affaire Dimitri Fourny", du nom du bourgmestre de la localité, suspecté d'avoir eu recours à de telles pratiques. Les maisons de repos ont-elles pris des mesures pour éviter les fraudes? La réponse est négative. Fermarbel, la Fédération des maisons de repos de Belgique, s'est contentée de rappeler à ses affiliés deux principes: d'abord, chaque résident est libre de recevoir et de voir qui il souhaite, et ensuite, dans les maisons de repos, il ne peut y avoir de pressions d'ordre philosophique, religieux ou politique. "Après, sur le terrain, nous faisons confiance aux directions de nos établissements pour que ces deux principes soient respectés, explique Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel, la Fédération des maisons de repos de Belgique, joint par Sébastien De Bock. Ce qui se passe, c'est que quand la convocation électorale arrive, la direction la transmet directement au résident, ou à défaut, à sa famille ou à ses proches".





Comment éviter les fraudes? "En faisant voter les seniors eux-mêmes"

Eneo, le mouvement social des aînés, plaide pour que ce soient les pensionnaires eux-mêmes qui votent. "La meilleure réponse à l'utilisation éventuellement frauduleuse du vote des seniors, est que les seniors votent eux-mêmes", considère Philippe Andrianne, secrétaire politique d'Eneo. D’où l’idée d’installer si possible un bureau de vote de quartier dans la maison de repos.

Micheline, résidente d'une maison de repos, est d'accord. "C'est important pour nous de pouvoir aller voter", dit la septuagénaire. Je ne pourrais plus me déplacer. Vous imaginez l'embarras s'il fallait me mettre dans une voiture, avec une chaise roulante, etc." Elle est donc ravie que les bureaux de vote viennent à elle, dans sa maison de repos.

Mais ce n'est pas le cas de tous: sur les 700 maisons de repos à Bruxelles et en Wallonie, seules 20 à 25 accueillent un bureau de vote.