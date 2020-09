Les marchés de Noël auront-ils lieu cet hiver en Belgique ?

Bonne nouvelle pour les forains et les exposants: un email leur a été envoyé cette semaine, les autorisant à s'inscrire pour une place lors des prochains Plaisirs d'Hiver de Bruxelles, le marché de Noël de la capitale.

Pour Patrick De Corte, célèbre forain et président d'une association, c'est une bouffée d'oxygène, "même si je fais 50% en moins que l'an dernier, je serais très heureux, mais ça peut être beaucoup moins aussi, on n'en sait rien malheureusement". Louer un chalet à Bruxelles coûte entre 2.500 et 13.000 euros: les exploitants devront payer l'acompte directement, mais le solde uniquement quand l'évènement commencera.

En 2019, à Bruxelles, les 250 chalets des Plaisirs d'Hiver ont attiré 3,4 millions de visiteurs, dont un tiers de touristes. Vu les circonstances, ces chiffres ne devraient pas être atteints en 2020. D'autant que la Ville a refait les plans et imposé un sens de circulation pour limiter la cohue.

Le marché de Noël de Liège devrait avoir lieu, mais les marchés plus petits sont généralement annulés, comme à Braine-le-Comte, où 50% seulement des chalets auraient pu être installés.