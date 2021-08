Les mauvais chiffres de vaccination à Bruxelles s'expliquent en partie par un phénomène

Les chiffres portant sur le nombre de personnes vaccinées dans la capitale sont un peu sous-évalués en raison de la présence d'une population bi-nationale qui a déjà bénéficié de vaccins à l'étranger, a indiqué mardi la responsable du service d'inspection de l'hygiène de la Cocom, Inge Neven, lors d'un point hebdomadaire de la situation à Bruxelles.

Actuellement, tout en continuant à progresser dans ce domaine, la Région bruxelloise présente un retard en pourcentage de vaccination par rapport aux deux autres Régions. Selon Mme Neven, on a dépassé les 61-62% en première dose. Le défi à relever concerne toujours les catégories d'âge les plus jeunes.

"Nos chiffres sont un peu sous-évalués du fait de la présence de 35% de la population qui dispose d'une double nationalité. Beaucoup de ces personnes ont été vaccinées dans d'autres pays et peuvent faire valoir cette vaccination si le produit est reconnu par l'Agence européenne des médicaments (EMA)", a-t-elle ajouté.

La responsable du service d'inspection de l'hygiène a toutefois souligné que les binationaux peuvent aussi mentionner leur vaccination avec un autre produit car certains pourraient encore être validés ultérieurement.

"On pourrait avoir 4 ou 5% de cette population qui est déjà vaccinée, sans que nous le sachions, mais je ne mettrais pas ma main au feu pour certifier ce chiffre", a-t-elle nuancé, précisant que les informations à ce propos remontent à la CoCom via le call center et via les communes.