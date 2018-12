Ils sont 270 en Belgique alors qu’il en faudrait 350. Ils sont souvent âgés et surchargés de travail car le nombre de patients augmente ainsi que le nombre de contrôles demandés. Alors que son importance est capitale afin d'éviter les abus sur le dos de la sécurité sociale, que nous finançons, le secteur ne séduit pas ou peu les jeunes médecins à cause d'une image négative du contrôleur et peu d'intérêt d'un point de vue financier.