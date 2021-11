Les médecins du travail tirent la sonnette d'alarme: "Nous nous noyons" à cause du tracing Covid

Tous comme les médecins généralistes, les médecins du travail disent avoir la plus grande des peines à effectuer les charges liées à la pandémie de coronavirus, affirme lundi Eddie De Block, directeur médicale de Cohezio, un service externe pour la prévention et la protection au travail. Les médecins du travail doivent également remonter le fil des contacts à haut risque et délivrer des certificats de quarantaine.

"Nous nous noyons dans le travail", interpelle M. De Block. "Cela demande beaucoup de temps et d'énergie pour tenter de tracer tous les contacts, à côté de notre job habituel. La politique en la matière nous met complètement dans le jus."

Selon lui, les modifications en matière de politique de testing ne changent pas grand-chose. "Le code pour le deuxième test est donné au même moment que pour le premier, donc même si les gens ne doivent plus en faire qu'un seul, pour nous ça ne changera rien."

M. De Block lance un appel aux autorités: "Où devons-nous placer notre priorité? À nos obligations légales ou au traçage des contacts? Parce que pour l'instant, nous négligeons les premières."