Les mesures anti-covid sont allégées dans les magasins à partir d'aujourd'hui

Retour à un shopping presque normal dès aujourd'hui. Il n'y a plus de nombre maximum de clients à respecter. Un soulagement pour les commerçants et les clients même si les gestes barrières restent d'actualité.

Le nombre de clients ne doit plus être limité et les contrôles aux entrées sont supprimés. Plus besoin désormais de pousser un caddie ou un panier pour faire ses courses. En revanche, les gestes barrière restent obligatoires comme le respect des distances et le port du masque.

Cette levée des mesures est plutôt bien accueillie dans les magasins même si elle arrive un peu tard pour certains.