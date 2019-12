Les mesures de sécurité actuelles en Belgique sont-elles suffisantes? "Ce genre de réflexes va faire que la menace pourra être contrôlée"

D’après les dernières analyses de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, il n’y a pas lieu de relever actuellement le niveau de la menace en Belgique. L’OCAM estime que les mesures de sécurité actuelles sont suffisantes. Une équipe de RTL INFO s’est rendue ce matin sur le marché de Noël de Bruxelles pour observer les éléments visibles du dispositif.

Selon l’OCAM, il est inutile de relever le niveau de la menace en Belgique. Sur le marché de Noël de Bruxelles, où s’est rendue une équipe de RTL INFO, des blocs sont, par exemple, disposés à différents endroits du site pour empêcher notamment les attaques au camion ou à la voiture bélier. C’est la mesure la plus visible pour faire face à la menace terroriste. Elle permet aussi d’améliorer le sentiment de sécurité des citoyens. "On a déjà beaucoup de policiers, ne fut-ce que pour régler la situation. Rien que ça, ça sécurise déjà le site. Il y a en permanence une dizaine de policiers sur le site", confie un homme rencontré aux Plaisirs d’Hiver. Un second ajoute : "La présence policière, elle est là. Il y a quelques années, on avait des militaires un peu partout. Ici, on les voit beaucoup moins. Et paradoxalement, on se sent bien. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment, mais ça se passe vraiment très bien."

Un rapport d’information américain, transmis cette semaine à différents pays dont la Belgique, rappelle l’aspect sensible de cette période de Noël. "Les analystes soulignent le risque accru d'attaques contre des églises et d'autres lieux identifiés comme chrétiens dans le monde entier", peut-on notamment y lire.

"Surtout au niveau de la sensibilisation"

À Bruxelles, les mesures de sécurités sont mises en place en collaboration entre plusieurs acteurs. "Les policiers en uniforme qui sont là pour observer, des policiers en tenue civile et la collaboration avec de la sécurité privée, des gardiens de la paix, etc. C’est surtout au niveau de la sensibilisation, comme des objets qui traînent ou ce genre de choses, un contact rapide avec les organisateurs pour voir si c’est normal ou pas. C’est ce genre de réflexes qui va faire que la menace va pouvoir être contrôlée", explique Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-capitale-Ixelles.

A l’heure actuelle, en Belgique, le niveau est de 2 sur 4, un indice moyen où la menace est peu vraisemblable. L’Occam précise que les mesures de sécurité actuelles sont suffisantes.