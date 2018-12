Les militants syndicaux défendent-ils la même cause que les gilets jaunes? Robert Vertenueil répond (vidéo)

La journée de grève interprofessionnelle est très suivie, dans les différentes régions de Wallonie. Notre journaliste Aurélie Henneton a demandé à Robert Vertenueil, président de la FGTB, si les militants syndicaux allaient être rejoints par des gilets jaunes au cours de la journée.

"Il y a de fortes chances que des gilets jaunes nous rejoignent, assure Robert Vertenueil, président de la FGTB, au micro de notre journaliste Aurélie Henneton. Dans les gilets jaunes, il y a aussi beaucoup de militants syndicaux qui vont à la cause de manière totalement anonyme et qui vont soutenir le mouvement des gilets jaunes. C’est une très bonne chose, parce que les gilets jaunes ont évidemment raison, ils disent la même chose que ce que nous disons depuis des années. La cause qui est défendue par les gilets jaunes et celles que nous défendons, nous syndicats, est exactement la même."

"Les gilets jaunes ont raison de dire qu'il y a un problème de pauvreté et de pouvoir d'achat dans ce pays et ils ont raison de dire qu'il y a un problème de justice fiscale. C'est ce que nous disons depuis des années. On n'a pas voulu nous écouter, nous allons le dire plus fort. Et en plus, nous aurons les gilets jaunes qui diront la même chose. C'est la démonstration que notre discours, c'est ce que la population ressent", a-t-il ajouté au micro de notre journaliste.