Les ministres confirment: la vaccination va s'accélérer dans les maisons de repos

Les résidents et une partie du personnel des maisons de repos qui le souhaitent seront vaccinés contre la covid-19 avant la fin du mois de janvier, a confirmé mercredi la Conférence interministérielle de la Santé. Quant aux préparatifs pour la vaccination des groupes prioritaires suivants, ils sont en cours de finalisation. Mais la stratégie et la hiérarchisation des groupes-cibles restent les mêmes.

Le prochain groupe: le personnel soignant en première ligne

Le secteur des maisons de repos devait occuper les mois de janvier et février. Mardi, la société Pfizer a toutefois confirmé le calendrier des livraisons de vaccins d'ici la fin mars. "La stratégie pour la vaccination COVID-19 dans la première phase 1A pourra donc être entièrement déployée et accélérée. Cela signifie que les résidents et une partie des membres du personnel des maisons de repos qui le souhaitent auront reçu leur première vaccination avant la fin du mois de janvier", indique le communiqué signé par les huit ministres compétents ainsi que la commissaire-adjointe à la lutte contre le coronavirus du gouvernement fédéral. "Cela signifie également que la Task Force du Commissariat et les Régions finalisent les préparatifs pour organiser la vaccination des groupes suivants, tels que le personnel hospitalier et le personnel de soin et de l'aide oeuvrant en première ligne", précise-t-il.

"Un schéma directeur des centres de vaccination à plus grande échelle, destinés aux plus de 65 ans et aux personnes à risque dans la prochaine phase, sera finalisé le plus vite possible et les partenaires et administrations concernés seront informés plus avant", ajoute-t-il.

Une meilleure situation

Mardi, un collectif de médecins a écrit au ministre fédéral Frank Vandenbroucke pour lui demander de vacciner en priorité l'ensemble des soignants en contact direct avec des malades du coronavirus. "La stratégie de vaccination et la hiérarchisation des groupes cibles restent inchangées", dit le communiqué.

Jeudi, une réunion de la taskforce vaccination est attendue avant une séance en commission de la Santé de la Chambre vendredi où un plan "ajusté" sera présenté. Les différents ministres répètent par ailleurs qu'ils déconseillent fortement les voyages à l'étranger. La situation épidémiologique est meilleure en Belgique que dans beaucoup de pays voisins, rappellent-ils. Avant et durant les vacances de Noël, des mesures ont été prises à propos des retours de voyage. Entre le 19 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, 160.000 voyageurs sont revenus d'une zone rouge avec un "Passenger Locator Form" (formulaire de localisation des passagers) dûment rempli. Ces personnes sont soumises à une quarantaine d'au moins 7 jours avec un test le septième jour, et à partir du 2 janvier un test le premier et le septième jour.