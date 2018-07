Les mocktails cartonnent: pourquoi ces boissons sont-elles devenues la tendance de l'été?

Les mocktails se déclinent lors des nombreux apéros urbains organisés un peu partout en Belgique. Ces cocktails deviennent une véritable alternative aux boissons alcoolisées. Un reportage de Mathieu Langer et Aline Lejeune.

Les mocktails, cocktails sans alcool, sont des boissons estivales de plus en plus prisées dans les bars. Ce mot provient de la contraction du mot anglais "to mock" qui signifie imiter et du mot cocktail.

"Le principe d'un cocktail sans alcool, c'est tout simplement de retirer l'alcool et de garder les mêmes saveurs, ce qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut jouer avec les saveurs et les balances", explique Emeric Damoiseau, barman-mixologiste.



"C'est pas mal pour ceux qui reprennent la voiture. Il y a de plus en plus de contrôles même dans le centre-ville. On a toujours peur de boire un verre si on prend la voiture. Là, c'est un bon compromis pour pouvoir prendre un apéritif sans avoir de souci par la suite", confie Morgane, consommatrice de cocktails sans alcool.

Durant l'été, les apéritifs urbains fleurissent partout en Belgique. Alors sous le soleil, sur les terrasses, l'indétrônable reste le Mojito, dont la version 0% est le Virgin Mojito. "Je n'ai pas encore l'âge de boire de l'alcool fort. Je n'ai que 16 ans", lance une jeune consommatrice. "C'est pour se décontracter en fin de journée. On sait s'amuser sans alcool", précise une autre personne.

Même si les boissons alcoolisées l'emportent toujours sur le marché, le comportement des Belges évolue avec le temps. Les clients commencent à choisir des boissons moins alcoolisées et qui contiennent moins de calories.