Les motards sont de retour sur nos routes: "Les automobilistes n'ont plus l'habitude de nous voir"

Un temps idéal pour les balades à moto. Cela dit, attention : samedi, la passagère d'une moto a perdu la vie dans un accident à Dalhem, en province de Liège. Alors, comment appréhender ce début de saison sur les routes ? A quoi faut-il être attentif ?

Pour Olivier, impossible de laisser la moto au garage ce dimanche, direction donc l’Abbaye d'Aulne. Mais ce n'est pas toujours évident de se remettre en selle après l’hiver. "Effectivement, on y va molo dans les premiers instants", a expliqué le motard dans le RTL info 19h.

Paul et Patricia roulent également à deux. Un but : profiter de la balade mais également du paysage. Profiter mais pas n’importe comment. Malgré les 25 degrés affichés au thermomètre, le couple est équipé de la tête aux pieds. "Même s'il fait beau, il faut garder la veste, les gants, le pantalon, les chaussures, c'est indispensable", rappelle Paul. Autre point essentiel pour Patricia: l’attitude du passager sur la moto ! "Il faut être en connexion avec celui qui conduit. Il faut regarder la route pour garder les bonnes positions".

Eddy, lui, maitrise parfaitement sa moto… mais il reste vigilent vis-à-vis des automobilistes. "Cela fait 6 mois qu'on ne roule plus, les automobilistes n'ont plus l'habitude de voir les motards qui remontent les files ou arrivent un peu plus vite que prévu. C'est ça le problème".

La vigilance reste donc de mise…

Chaque année environ 3.000 accidents de moto sont recensés en Belgique.