Les moteurs à essence consomment plus que ceux au diesel: les émissions de CO2 augmentent encore

On le sait, les ventes de voitures à essence ont augmenté au détriment de celles au diesel dont la taxation n'est plus aussi favorable qu'auparavant, notamment en raison des émissions de particules fines du diesel, nocives pour notre système respiratoire. L'an dernier, 35% des véhicules vendus étaient à moteur diesel contre 80% il y a dix ans. Comme les moteurs à essence consomment davantage, les quantités de CO2 libérées sont plus grandes. Privilégier l'essence ne constitue donc pas la solution finale pour répondre au grand défi du réchauffement climatique. "C'est important de lutter à la fois contre les émissions de CO2 et les émissions de particules fines. Le débat n'est pas le choix entre des voitures à essence ou au diesel mais bien la place que l'on donne à la voiture dans notre société", estime le climatologue belge Jean-Pascal Van Ypersele. Pour le secteur automobile, c'est en diversifiant plus les types de moteur qu'on trouvera la solution: électrique, gaz, hydrogène et toujours essence ou diesel, on choisira en fonction de son utilisation. Mais pour le climatologue, il n'existe qu'une seule option: limiter le nombre de voitures et développer les alternatives (transports en commun, etc.).





Le contexte n'incite pas à acheter un véhicule neuf

Le problème, c'est que même si la technologie permet de limiter la pollution, le contexte n'incite pas à acheter un véhicule neuf.

Pour Serge Istace, secrétaire générale de Traxio, la confédération des professionnels de l'auto, le vieillissement de notre parc automobile pose problème.

"Le parc a plus de 9 ans de moyenne d'âge et on aurait quand même tout intérêt à le renouveler. Il faut savoir qu'un diesel d'aujourd'hui par rapport à un diesel d'il y a dix ans, c'est -95% de particules fines", explique-t-il.





"La taxe de mise en circulation en Wallonie est globalement le double"

Les taxes sur les voitures neuves n'incitent en tout cas pas au renouvellement. "La taxe de mise en circulation en Wallonie est globalement le double de la même taxe en Flandre", indique-t-il.

Bref, le message actuel est contre-productif par rapport au climat. "On dit finalement au public qu'il faut changer votre voiture diesel mais elle ne vaut plus rien sur le marché. Que fait-on dès lors? On laisse vieillir le parc gentillement et on arrive au résultat des hausses de taux de CO2, avec une pollution qui ne va faire que croire alors qu'elle devait décroître avec les technologies qu'on utilise dans les véhicules neufs", conclut Serge Istace.