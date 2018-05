Les mots croisés et autres jeux cérébraux ont toujours la cote: mais sur quel format?

Vous y jouez peut-être de temps en temps. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les mots croisés et autres jeux cérébraux, ont toujours la cote. Ce qui change, c’est que leur version numérique séduit de plus en plus. Même si certains, on va le voir, préfèrent encore, et toujours, le format papier.

Vous n’aimeriez pas vous frotter à lui. C’est un champion qui s’entraîne avec une régularité de métronome. En dix lettres, imbattable.

Yvon joue avec les définitions comme un serrurier s’amuse d’un cadenas et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il satisfait ses méninges.

"Je pense aussi que les applications sur le numérique sont quand même beaucoup plus simples et sont faites de façon à pouvoir remplir les cases assez vite justement pour passer le temps agréablement mais pas pour se casser la tête trop longtemps", confie Yvon Renson, le champion de Belgique de mots croisés.

Mais dans la rue, les jeunes jouent-ils encore à ce genre de sport cérébral? "Je n’y joue pas trop, je préfère Candy Crush", affirme une jeune femme au micro de notre journaliste Julien Modave.



Le moyen de s’ennuyer en s’amusant

Les applications qui flattent la réflexion sont pourtant très nombreuses et se trouvent facilement. La mode n’est donc pas passée et si elle rebondit sur votre téléphone, les livres papier ne sont pas non plus délaissés.

"Chez les jeunes, ce n’est plus à la mode. C’est une clientèle très fidèle (ndlr: qui achète toujours des livres). Les mots croisés ne sont plus trop à la mode tandis que les mots fléchés restent un domaine assez fort", explique Xavier Deville, le président Prodipresse.

Sur votre téléphone ou sur papier, jouer aux mots et aux énigmes reste le meilleur moyen de s’ennuyer en s’amusant.