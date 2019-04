Les moustiques sont de retour: qu'est-ce qui les attire, comment s'en débarrasser ?

Ils vous ont peut-être dérangés la nuit dernière: les moustiques font leur retour suite aux températures en hausse ces derniers jours. Sachez qu'ils font partie du top 3 des perturbateurs de sommeil selon un... baromètre des petites bêtes.

Une étude commanditée par une marque anti-moustiques, qui nous apprend donc que pour 63% des Belges, le moustique est plus désagréable qu'un partenaire qui ronfle ou qu'un voisin bruyant.

Selon cette étude, 1 Belge sur 5 perd au moins 1h de sommeil quand il y a un moustique qui rôde dans la chambre. 1h à éloigner puis traquer la bébête.



Plus à la ville qu'à la campagne

Cette étude révèle encore que 9 Belges sur 10 sont piqués régulièrement. 1 sur 10 est piqué tous les jours.

La cible préférée des culicidés (oui, c'est l'appellation scientifique): les habitants des grandes villes.

6 citadins sur 10 sont piqués chaque jour. C'est 40% de plus qu'à la campagne.



Qu'est-ce qui attire les moustiques ?

La célèbre marque d'anti-moustiques en profite pour revenir sur certaines idées préconçues. Non ce n'est pas le taux de sucre dans le sang qui attire les moustiques. C'est l'odeur et le gaz carbonique que dégage notre corps.

Et non, il ne faut pas manger d'ail pour se protéger des piqûres. Des moustiquaires installées sur les portes et fenêtres suffisent. Et, c'est de bonne guerre quand on voit qui commande l'étude, un bon anti-moustiques.