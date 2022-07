Les moustiques sont plus nombreux cette année en Belgique: voici pourquoi

Chez nous, les moustiques sont de plus en plus nombreux cet été. Et ils ne sont d’ailleurs pas les seuls insectes à proliférer.

Ils gâchent vos nuits et s’incrustent lors de vos barbecues, les guêpes et moustiques sont de retour et ils seront plus nombreux cet été. Vous l’avez d’ailleurs déjà probablement remarqué, comme beaucoup de Belges.

Des moustiques qui arrivent plus tôt dans l’année. Une argumentation qui pose question. Frédéric Francis, professeur d’entomologie aux facultés agronomiques de Gembloux explique ce phénomène : "Il est clair que les populations de moustiques se développent en lien avec la température. Si on continue à avoir un été chaud comme celui que l’on a pour l'instant, on va très certainement avoir des cycles accélérés de ces moustiques, donc des populations plus importantes et des piqûres à l’horizon."

L’augmentation de ces chaleurs favorise également l’arrivée d’espèces exotiques, comme le souligne Frédéric Francis : "On parle du frelon asiatique, une espèce qui est limitée par rapport à la température minimum que nous avons en Belgique, mais elle pourrait ne plus être limitée si on avait vraiment une augmentation de température significative et durable."

Pour beaucoup, l’utilisation de sprays et autres protections ne suffit pas. Pour l’expliquer, Frédéric Francis évoque la durée d'efficacité des produits : “Il faut savoir que les insecticides que les personnes vont utiliser au niveau domestique sont des produits qui ont une courte durée d’efficacité. Ils peuvent tuer des moustiques, mais ce n’est pas pour autant que le lendemain, ce ne seront pas des autres qui seront là et qui vont autant les gêner”.

Pour éviter les piqûres, il est conseillé de ne pas laisser traîner des récipients contenant de l’eau stagnante et de ne pas ouvrir les fenêtres sans moustiquaire.