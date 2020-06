Les navettes entre l'aéroport de Charleroi et Bruxelles-Midi reprennent mercredi

Le service de navettes de bus entre l'aéroport de Charleroi et la gare de Bruxelles-Midi reprendra ce mercredi 1er juillet, annonce lundi le transporteur d'origine luxembourgeoise Flibco. Des mesures particulières de sécurité ont été mises en place à bord des véhicules parmi lesquelles l'obligation du port d'un masque buccal ou d'une protection faciale. L'entrée dans le bus se fait en outre désormais par la porte arrière et le contrôle des tickets a lieu sans contact. Du désinfectant pour les mains sera disponible à l'entrée de chaque bus et les véhicules seront nettoyés et désinfectés en profondeur chaque jour. Les toilettes à bord seront, elles, temporairement fermées. Les bus, dont la flotte a été renouvelée durant la suspension du service, sont équipés d'une connexion Wi-Fi gratuite, avec un port USB sur chaque siège.

Seules les navettes entre l'aéroport carolo et le centre de Bruxelles circuleront à nouveau dès mercredi. Celles entre Brussels South Charleroi Airport et Bruges, Lille, Luxembourg, Gand, Namur, Arlon, Bastogne et Marche-en-Famenne restent suspendues jusqu'au 31 juillet. Les liaisons vers Charleroi au départ d'Anvers, Maastricht, Breda et Liège ne reprendront, quant à elles, pas jusqu'à nouvel ordre.