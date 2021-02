Les normes climatiques ont été adaptées au réchauffement climatique: on a "gagné" 10 jours d’été

Les nouvelles normales climatiques sont en vigueur depuis le 25 janvier dernier. Elles sont calculées tous les 10 ans et portent sur une période de référence de 30 ans. La nouvelle période s’étale de 1991 à 2020.

Ces normes peuvent être mensuelles, saisonnières ou annuelles. Calculées sur base des observations à la station d'Uccle, elles permettent de mettre en place des décisions adaptées pour les secteurs sensibles au climat, comme l’agriculture ou le tourisme. Elles montrent aussi à quel point le climat change en Belgique et confirment le réchauffement climatique.

Nette augmentation du nombre d'heures d'ensoleillement

Voici les principales constatations :

• On a un réchauffement moyen des températures de 1,2° par rapport à 1961-1990.

"On remarque qu’on assiste à une hausse sensible des températures, puisqu’on a un gain actuellement en température moyenne de 4/10 par décennie. Ce qui nous fait déjà 1,2 degré sur 10 ans. Cela peut paraître dans l’absolu relativement peu mais il faut savoir qu’on a gagné que 2 degrés depuis la moitié du 19ème siècle, donc la plus grande partie de ce gain a été réalisé ces 30, 40 dernières années", indique Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de météorologie.

• On subit 13 jours de gel en moins par rapport à 1961-1990, mais 10 jours d’été en plus par an (30 au total actuellement) et 5 jours de chaleur contre 2 (toujours comparé à la même période).

• Il y a une nette augmentation du nombre d’heures d’ensoleillement (94 heures en plus) par rapport à 1961-1990.

• Il n’y a par contre pas d'incidence particulière sur le niveau de précipitations.

Les normales climatiques confirment donc le réchauffement de l’atmosphère, surtout ces 30 dernières années. La prochaine actualisation, dans 10 ans, devrait encore renforcer ce constat.