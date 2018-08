Les panneaux solaires renouent avec le succès: "Économiquement parlant, même sans les aides, c’est intéressant"

La reprise dans le secteur photovoltaïque. Il y a eu 8550 nouvelles installations chez des particuliers en Wallonie en 2017. En Flandre, ça explose: avec 42 000 nouvelles installations. La marche arrière du gouvernement sur les certificats verts avec un système moins intéressant ne dissuade pas les particuliers.

Prenez 4000 terrains de foot. Placez-y des panneaux photovoltaïques et vous obtenez le nombre de panneaux installés en Belgique. En Wallonie, il y a environ 8000 installations chaque année. C'est bien loin de la Flandre, mais le secteur a repris des couleurs depuis 3 ans. Le mauvais souvenir des certificats verts semble bel et bien oublié. 5300 installations en 2016, 8550 l’an dernier et un début d’année 20178 prometteur. Benjamin Wilkin est le secrétaire générale de l’association pour la promotion des énergies renouvelables. Il était ce matin au micro de Sebastien De Bock pour Bel RTL: "Le premier semestre de l’année a été assez bon en terme d’installation photovoltaïque. Quand il y a un engouement, on s’attend toujours à ce qu’il y ait une diminution du rythme. Mais on pense que cela va reprendre".

La Wallonie loin derrière la Flandre

Alors pourquoi ? Tout simplement car les Wallons sortent leur calculette. Le prix des panneaux a chuté de presque la moitié et ils sont donc plus vite amortis. "Économiquement parlant, même sans les aides, c’est intéressant de mettre du photovoltaïque. On a désormais un meilleur retour sur expérience et on voit que ça dure 25 à 30 ans. L’investissement est vraiment intéressant", ajoute Benjamin Wilkin. Le photovoltaïque pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure. Les propriétaires d'installations pourront revendre leur énergie à leurs voisins. "En tant que producteurs d’énergies vertes, vous devriez pouvoir revendre éventuellement votre excédant à vos voisins qui ne savent pas avoir de panneaux photovoltaïques. Nous essayons de créer ce nouveau marché d’énergies qui est un marché local qui serait, selon nous, le moteur de l’installation du photovoltaïque de demain. Ça permettrait d’installer l’ensemble des toitures, mais aussi à ceux qui n’ont pas les capacités financières de s’équiper de profiter de l’énergie solaire", conclut Benjamin Wilkin.

La Wallonie reste malgré tout loin derrière la Flandre. Au nord du pays, il n’y a pas de primes non plus, pourtant près de 42.000 dispositifs ont été installés en 2017. C’est 5 fois plus qu’en Wallonie. Bruxelles concentre 2% des panneaux Belges.