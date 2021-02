Les parcs animaliers accueillent des visiteurs dès aujourd'hui: "On a travaillé d'arrache-pied", nous confie la porte-parole de Pairi Daiza

Ce samedi, les salons de coiffure ne sont pas les seuls à pouvoir rouvrir leurs portes. C'est également le cas des centres de vacances et des parcs animaliers.

Du côté de Pairi Daiza, tout est prêt pour accueillir les premiers clients, comme nous l'explique Claire Gilissen, porte-parole du parc: "Ça a été très difficile, ce fut une course contre la montre car toutes nos équipes ont dû, en plus du travail actuel que nous faisons pour assurer une visite convenable, assurer le maintien des gestes barrière. Le climat ne nous a pas aidés. Il a fallu déneiger, déverglacer. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied mais nous sommes ravis d'accueillir des visiteurs aujourd'hui".

Il est demandé aux visiteurs de garder le masque partout

Comme pour les salons de coiffure, de strictes conditions sont à respecter. À partir de ce samedi, les parcs animaliers peuvent ouvrir leurs portes selon les mêmes règles que les parcs naturels. Cela signifie, entre autres, que seules les activités de plein air sont autorisées et qu’un strict contrôle de l’accès sera prévu. "Il est demandé aux visiteurs de garder le masque partout. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Désormais, à partir de 12 ans et plus, tout le monde doit garder le masque même si l'on se trouve dans un jardin en plein air. On préfère assurer la sécurité. Les endroits couverts et non aérés tels que l'aquarium ne sont pas accessibles", nous précise la porte-parole.

Le parc semble observer un franc succès. Plus de 98% des logements sont réservés pour les vacances de Carnaval. "On est ravi", sourit Claire Gilissen.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce samedi 13 février ?