Les pass de la SNCB seront disponibles en version digitale à partir de début 2021

(Belga) Dès le début de l'année prochaine, les voyageurs pourront acheter, via l'application SNCB, une version digitale des pass à compléter, à savoir les Standard Multi, Youth Multi et Local Multi, a-t-on appris vendredi auprès de la SNCB.

Concrètement, le pass devra être complété préalablement sur le smartphone et sera présenté à distance à l'accompagnateur de train. "Dans le but d'encourager le plus possible l'utilisation des pass digitaux à compléter, ceux-ci seront moins chers que leur version papier", ajoute la SNCB. Dès l'entrée en vigueur des adaptations tarifaires annuelles en février 2021, un pass "Standard Multi" digital coûtera 3 euros de moins que sa version papier, un "Youth Multi" digital 2 euros de moins et un "Local Multi" 1 euro de moins. (Belga)