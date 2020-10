Les pass touristiques de 80 euros pour visiter la Wallonie sont déjà épuisés: "Quelle farce!"

Vous êtes nombreux à vous être connectés sur le site visitwallonia ce lundi matin. Le but? Tenter d'obtenir l'un des 20.000 pass touristiques mis à disposition du public gratuitement. L'opération a débuté à 6h. Et quelques minutes plus tard, tous les pass étaient déjà épuisés.

Plusieurs personnes nous partagent leur mécontentement via le bouton orange Alertez-nous. "Aujourd’hui est le 1er jour pour demander un pass pour des attractions en Wallonie. Étant donné que je me lève très tôt pour me rendre au travail, j’ai essayé à 5h40 d’obtenir ce fameux pass de 80€ en vain. Problème technique sur le site. J’arrive sur mon lieu de travail à 6h50. Je réessaye et là il est inscrit sur le site que tous les pass pour ce le mois d’octobre ont déjà été distribués. C’est une plaisanterie. On se fout de notre tête en réalité", s'énerve Laëticia.

"Quelle belle arnaque ouverture des inscriptions à 6h pour le pass Visit Wallonia. Et à 6h15, le quota de ce mois d'octobre est épuisé", s'agace Alison. "À 6h22 plus de chèque de 80€ sur le site. Quelle farce", ajoute un lecteur.

Seulement les plus rapides sont parvenus à l'obtenir. "Ouverture à 6h, à 6h16. Sold-out. Ouf, j’ai eu le mien! On aura quand même eu une espèce de vente de tickets de la tomorrowland cette année!", s'amuse Stéphanie.

Comme la quantité de pass est limitée, il ne faudra pas traîner

Pour ce mois d'octobre, 20.000 pass ont été mis à disposition du public. Pour les moins chanceux, il faudra attendre le mois prochain pour espérer en obtenir un.

Pour rappel, l'opération vise à relancer le tourisme après l'été et avait déjà été annoncée fin août. Cinq millions d'euros ont été dégagés par le gouvernement wallon afin de la financer. Les inscriptions sont ouvertes sur www.visitwallonia.be le 5 de chaque mois. "Comme la quantité de pass est limitée, il ne faudra pas traîner, d'autant plus qu'il n'y aura pas de liste d'attente", avait averti Etienne Claude, directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, qui pilote l'opération.