Les pédiatres le répètent: TOUS les "enfants et adolescents" devraient retourner à l'école dès la rentrée

Le groupe de travail "Covid-19" rassemblant des pédiatres belges a rédigé une lettre ouverte, qui rappelle que les enfants ont besoin de l'école, et qu'il faudrait limiter les mesures les concernant, dès la rentrée...

"Sans le vouloir, notre société a permis aux enfants de notre pays de douter du sens et de l'importance de l'enseignement. Éloigner ainsi les enfants des écoles suggérait en outre qu'elles constituaient des endroits dangereux, une idée totalement fausse que nous devons très rapidement corriger", estime la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force.

Elle prend pour exemple les camps de jeunes organisés durant l'été. "Grâce à une approche réfléchie, on n'a déploré qu'un nombre limité d'infections et, jusqu'à présent, aucun foyer majeur n'a été observé. Grâce à de nombreuses recherches scientifiques et épidémiologiques, on sait que les risques pour la santé des enfants et des adolescents sont minimes et que la transmission du Covid-19 est limitée."

Le groupe de travail plaide dès lors pour que la réouverture des écoles soit la principale priorité. "L'enseignement à distance n'est pas suffisant. Les écoles doivent recevoir les moyens, tant logistiques qu'humains, pour permettre une totale réouverture et offrir une éducation à plein temps à tous les enfants."

En outre, elle propose de ne pas observer de distanciation minimale de 1,5 mètre entre les élèves à l'intérieur des classes et recommande l'utilisation rationnelle du masque buccal pour les plus de 12 ans.

Les pédiatres belges rassemblés dans cette Task Force s'écartent donc du plan imaginé fin juin, qui prévoyait un retour complet pour les maternelles et primaires dès la rentrée, mais un retour sous conditions pour les secondaires, selon des "codes couleurs". Il est prévu qu'un Conseil National de Sécurité annonce, fin août, de nouvelles mesures pour la rentrée. On verra s'ils tiendront compte de l'avis de ces pédiatres.