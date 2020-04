Les pédiatres urgent les parents à faire vacciner leurs enfants: "Certaines maladies sont bien plus méchantes que le coronavirus"

Avec la crise du coronavirus en Belgique, certains parents ont tendance à décaler voire à annuler la vaccination de leurs enfants. Un vrai problème pour les pédiatres belges, qui s'inquiètent de cette baisse de fréquentation.

Si un de vos enfants doit se faire vacciner, sachez que cela reste tout à fait possible. Voilà le message lancé par les pédiatres de notre pays. Ces derniers constatent en effet une chute du nombre de vaccins prodigués aux enfants. La faute au coronavirus, qui incite les parents à plus de prudence. Parfois même à l'excès.

"Il y a cette crainte d'entrer en contact avec les personnes malades", expliqué Julie Frère, pédiatre au CHR de la Citadelle de Liège. "Ils ont peur d'être infecté. Il est clair que l'hôpital est très surveillé, toutes les mesures ont été prises pour que les soins puissent être administrés dans les bonnes conditions", rappelle-t-elle ensuite.

L'Office de la Naissance et de l'Enfance vaccine toujours. L'objectif est simplement d'assurer des soins recommandés malgré la pandémie actuelle. Selon certains, la présence du virus actuel ne doit absolument pas éclipser d'autres maladies. "Le coronavirus épargne les enfants", défend Tessa Goetghebuer, conseillère pédiatre à l'Office de la Naissance et de l'Enfance. "C'est très rare d'avoir des enfants gravement malades avec ce covid. D'autres maladies sont beaucoup plus méchantes, je pense à la coqueluche, à la rougeole, qui sont 3 à 4 fois plus contagieuses que le coronavirus et qui sont particulièrement méchantes chez les enfants".

En Belgique, seul le vaccin contre la polio est obligatoire, mais bien d'autres sont aujourd'hui toujours recommandés. Une pratique qui inquiète les Belges, dont 14% pensent qu'ils sont dangereux pour la santé. Mais l'injection de ces produits est jugée indispensable par les pédiatres, qui craignent d'autres épidémies, bien plus graves que celle qui frappe le monde en ce moment. "Nous avons une crainte que si les enfants ne sont pas vaccinés à temps, on ait éventuellement un retour de certaines malades de façon plus importante", explique Julie Frère. "Au-delà de ça, il y a aussi des enfants qui ont des problèmes chroniques qui ont peut-être attendu trop longtemps avant de se montrer", conclut-elle.

Un appel qu'ils espèrent faire entendre afin d'éviter une recrudescence de cas d'autres maladies dans les prochaines années.

