Les pensionnés ne recevront plus automatiquement leur fiche fiscale par la poste: que faire?

Vous commencez peut-être à recevoir vos documents pour compléter votre déclaration fiscale. Mais les choses seront différentes cette année pour de nombreux pensionnés. Les fiches fiscales ne seront plus automatiquement envoyées.

Quels pensionnés recevront encore leur fiche fiscale cette année? Sarah Scaillet, administratrice Générale du Service public fédéral Pensions, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue ce vendredi. Elle a répondu à nos questions sur le sujet.

Combien de pensionnés ne recevront pas de fiche fiscale cette année?



La quasi-totalité des pensionnés ne vont pas la recevoir par papier. Cet envoi va être fait par exception, notamment les pensionnés qui résident à l'étranger car ils n'ont pas accès, pour le moment, à My Minfin, My Pension, ou à Tax-on-web. Et en Belgique, l'exception sera pour les personnes qui n'ont pas de déclaration fiscale préremplie. Ces personnes vont encore recevoir leur fiche fiscale sur papier. Il y a aussi les administrateurs de biens car, par principe, ils n'ont pas accès à la carte d'identité de leurs administrés. Il y a aussi les conjoints des personnes qui sont décédées en 2020, car ceux-ci n'ont pas accès à My Pension.



Le digital, pour quelles raisons?



C'est pour des raisons de simplification administrative et environnementales que nous avons décidé de ne pas envoyer à tout le monde, mais par exception. Mais on donne les moyens aux personnes qui ont moins de facilités avec le digital de pouvoir nous les demander.



Il y a des pensionnés qui ne sont pas très à l'aise avec Tax-On-Web. Que peuvent-ils faire?



La stratégie du "digital first" n'exclut pas les personnes qui ont plus de difficultés avec le digital. Il y a toujours le numéro de téléphone 1765. Même si la personne a des difficultés à retrouver son registre national, un collaborateur sera là pour l'aider.



Et si un pensionné veut quand même recevoir sa déclaration en version papier, peut-il la demander?



Oui, tout à fait.



De manière générale, quand on rempli sa déclaration fiscale de manière électronique et que la majorité des codes est déjà préremplie, on se dit qu'on va quand même vérifier. Est-ce que ça vaut la peine?



Non, c'est vraiment un flux électronique donc ce n'est pas quelqu'un qui retranscrit avec un risque d'erreur manuelle. Non, c'est vraiment électronique. S'il y a une erreur, c'est qu'elle est chez nous.