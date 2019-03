Les pénuries de médicaments posent de gros problèmes à des patients: une loi devrait améliorer la situation

Une proposition de loi pourrait bientôt soulager de nombreux malades qui ne peuvent se soigner correctement à cause des pénuries de médicaments.

Ce jeudi, la chambre doit voter une proposition de loi qui entend lutter contre le contingentement des médicaments. Un problème qui engendre régulièrement des ruptures de stock. Le but est de mettre un terme au plafond d'exportation imposé aux négociants.





Explication du système



Ce sont les fabricants qui calculent le nombre de médicaments à fournir à chaque pays, sur la base des chiffres de l’année précédente. L’objectif des fabricants est de fournir la quantité la plus juste possible afin d’éviter que les grossistes n’exportent les médicaments dans un pays où ils sont plus chers et empochent la différence.



Problème: ce contingentement provoque de temps en temps des ruptures de stock.



Une proposition de loi cosignée par Damien Thiéry (MR), Nathalie Muylle (CD&V) et Dirk Janssens (open Vld) spécifie le rôle des grossistes-répartiteurs (qui ne peuvent fournir que la Belgique et ne peuvent pas exporter), afin de garantir la livraison de médicaments aux pharmacies et aux patients belges.



L’autre cause d’indisponibilité des médicaments est un défaut d’approvisionnement de la part du fabricant: manque de matière première, contrôle de qualité insatisfaisant, simple rupture de stocks du à la demande pus forte, etc. Ces problèmes-là, de dimension mondiale, ne seront pas résolus par la proposition de loi.