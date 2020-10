Les personnes de plus de 50 ans peuvent obtenir un vaccin contre la grippe SANS ordonnance en pharmacie

À partir de ce 1er octobre, les personnes de plus de 50 ans peuvent -munies de leur carte d'identité- aller chercher en pharmacie leur vaccin contre la grippe sans ordonnance, rapporte jeudi l'association flamande de médecins généralistes Domus Medica.

L'information est confirmée du côté de la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) où on conseille néanmoins de rester attentif à une éventuelle nuance au principe que pourrait apporter l'INAMI. Les patients n'auraient ainsi à consulter le médecin qu'une seule fois pour se faire inoculer le vaccin.



Cela représente une situation sûre pour le patient et moins de charge administrative pour le médecin généraliste. Domus Medica se dit active au sein du groupe de travail sur la vaccination antigrippale de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) qui travaille à l'utilisation efficace des ressources disponibles pour continuer à garantir les soins cet automne.

Alléger la charge administrative des médecins

Ce groupe de travail s'est réuni intensivement au cours du mois dernier pour s'assurer que la vaccination antigrippale des groupes cibles vulnérables se déroule aussi bien que possible. L'association s'est fortement engagée à fournir le vaccin antigrippal du 15 septembre au 15 novembre uniquement pour les groupes cibles définis par le Conseil supérieur de la santé et dont les plus de 50 ans font partie.

Il est aussi essentiel, selon elle, d'alléger la charge administrative des généralistes en cette fin d'année. Cette situation limitée à une visite est par ailleurs plus sécurisante, tant pour le patient que le praticien.