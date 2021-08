Les personnes vaccinées qui présentent des symptômes du coronavirus doivent-elles se mettre en quarantaine?

Si le risque de contracter la maladie est beaucoup plus faible pour les personnes vaccinées, il n'est pas nul, surtout avec la propagation du variant Delta, plus contagieux.

Que faut-il faire si des symptômes apparaissent, malgré tout ?

Il ne faut pas paniquer pour un simple rhume ou une toux. C’est seulement si plusieurs symptômes apparaissent qu’il faut commencer à s’inquiéter. Il est aussi important de faire l’historique de ses contacts.

Benoît Muylkens, professeur de virologie à l’Université de Namur, donne quelques éléments à prendre en compte: "Est-ce que vous avez été en contact avec un cas de covid confirmé ? Est-ce que vous avez été dans une zone rouge en vacances ? Par exemple".

Si dans vos réponses, un doute persiste (vous n'êtes pas certain d'être 'cas contact'), alors il faut se faire tester et si le résultat est positif, se mettre en quarantaine. Rappel: si vous êtes positif, les proches, même vaccinés, sont cas contact et là, rien ne change non plus. "On leur demandera de s’isoler eux aussi et de faire un test au septième jour après le contact à risque", indique Benoît Muylkens.

Rappelons que le risque de contracter le covid en étant vacciné est très faible. De plus, sans vaccination, une personne peut contaminer 8 à 9 personnes durant la phase contagieuse. Alors qu’en étant complètement vacciné, on risque peut-être de contaminer une ou deux personnes de son entourage.