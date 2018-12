Les petites entreprises visées par les pirates informatiques: la région wallonne veut agir pour contrer ces attaques

Le piratage informatique est devenu récurrent. Commercialement, les attaques peuvent provoquer de nombreux problèmes. Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables. La Région Wallonne veut donc les aider à mieux se défendre contre les pirates.

L’an dernier, au moins 2500 entreprises ont été victimes de piratage. Parmi elles, de nombreuses PME, souvent moins bien protégées face aux attaques. "L'attaque la plus courante, qui peut viser par exemple une PME, ça va être l'attaque au logiciel rançonneur", explique Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale. "Le logiciel est un virus qui va rentrer et crypter l'ensemble des données. Un chantage va commencer, vous devrez payer pour pouvoir récupérer vos données. Les gens payent parfois et malheureusement ne reçoivent rien. Et donc là, l'intérêt, Il faut être particulièrement attentif à ce genre de message qui vous invitent à prendre connaissance rapidement d'un contenu", précise-t-il ensuite.

Pour éviter ces problèmes, les entreprises wallonnes vont donc désormais pouvoir faire appel à des experts qui pourront donner des conseils. "Bien choisir ses mots de passes, éviter de les réutiliser, faire très attention aux différents types de mises à jour qui sont importantes au niveau de leur poste, bien former le personnel, avoir une bonne politique de back-up...", explique Christophe Ponsard, responsable du Centre de Recherche en Informatique.

Et une fois ces PME formées et donc sécurisées, elles recevront un label… qu’elles pourront mettre en évidence, lequel permettra de faire savoir qu'elle s'est bien armée en matière de cybersécurité.

Ces aides ont néanmoins un coût. Mais la Région Wallonne apportera un soutien financier, couvrant jusqu’à 75% de la facture.