À l'approche des vacances de Carnaval, les petits gîtes sont pris d'assaut, les plus grands sont délaissés: la raison est simple

Les vacances de Carnaval approchent et avec elles, les réservations pour quelques jours de repos. Les Belges ne pouvant pas partir à l'étranger, ils sont nombreux à prévoir un séjour chez nous. Les gîtes de petites capacités sont pris d'assaut, surtout dans les Ardennes.

"C'est une belle opportunité pour une clientèle qui ne connaissait pas aussi bien l'Ardenne qu'elle le pensait et ainsi voir toute la diversité de voir et à faire au-delà des points chauds habituellement évoqués. C'est une belle occasion pour l'hébergement de conquérir une nouvelle clientèle", souligne Olivier Lefèvre, chargé de mission pour Logis Belgique, une asbl qui regroupe 25 hôteliers indépendants.

Au gîte "A la maison d'Ode", à Sainte-Ode en Province du Luxembourg, le gîte de 8 personnes affiche complet. Chez Ardennes Etapes aussi, c'est carton plein, 2.000 biens au total et presque tous réservés.

Situation compliquée pour les hôtels

La situation est plus compliquée par contre pour les gîtes de grande capacité, accueillant entre 20 à 40 personnes. Beaucoup cassent les prix pour attirer des clients, ou tentent de diviser les gîtes pour qu'ils soient plus petits. Cependant, dans les moteurs de recherches, ils arrivent après tous les gîtes de petites capacités et donc sont peu choisis.

"C'est compliqué car vous êtes répertorié comme un gîte de 24 ou 26 personnes. Dès que vous faites une recherche ne disant que vous êtes un foyer de 4,5 ou 6 personnes, vous allez d'abord avoir tous les hébergements qui correspondent à votre critère", déplore Nathalie Pirard, propriétaire de 3 gîtes à La ferme du pré charmand du côté de Durbuy.

Une situation compliquée aussi pour les hôtels. Avec les restaurants fermés, toutes les infrastructures ne sont pas en capacité d'offrir un service nourriture en chambre. Pour l'ASBL Logis Belgique, qui reprend 25 hôteliers indépendants, il est difficile de calculer le taux de remplissage mais en moyenne, il n'atteint pas les 50%.

