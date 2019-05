Les plaintes contre les sites de rencontres en forte augmentation: voici pourquoi

Le nombre de plaintes liées aux sites de rencontres, qui sont de plus en plus fréquentés, est en forte augmentation, les signalements transmis au SPF Economie ayant bondi de 68% (de 56 en 2017 à 94 en 2018) en 2018, selon des chiffres communiqués par le ministre en charge de la consommation Kris Peeters à la demande de la parlementaire CD&V Leen Dierick.



Les plaintes concernent notamment la reconduction tacite du contrat, les conditions d'annulation ou encore le manque d'informations. Pour le CD&V, il importe que les sites de rencontres - qui tombent sous le coup de la protection des consommateurs - respectent la loi et ne profitent pas de la situation dans laquelle se trouvent leurs utilisateurs. "Il est important que les personnes qui s'estiment dupées sachent qu'elles peuvent toujours saisir l'inspection économique. Et en cas de faux profil, une plainte peut également être déposée à la police", a expliqué Leen Dierick.