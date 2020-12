Les plaques d'immatriculation commenceront par '2' en janvier

(Belga) Les nouvelles plaques d'immatriculation devraient commencer par '2' dans le courant du mois de janvier, annonce mardi le SPF Mobilité.

(Belga) Les nouvelles plaques d'immatriculation, qui commencent par le chiffre '2', commenceront à circuler fin janvier ou début février. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a eu l'occasion de découvrir les premiers modèles lors d'une visite chez OTM-Zenith, le fournisseur officiel basé à Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles).

Les plaques commençant par '1' circulent depuis 2010. Au total, plus de 17,5 millions de combinaisons étaient possible et environ 11 millions ont été utilisées en une décennie. Certaines évoquant un symbole religieux (GOD...), politique (CDH, CDV...) ou potentiellement offensant (CON...) étaient interdites. En une décennie, quelque 50.000 plaques à lettrage personnalisé ont aussi été produites. Un million de plaques avant ont elles été commandées via la plate-forme en ligne. Les lignes d'OTM sont capables de sortir 1.300 plaques à l'heure. La série "1" s'est achevée sur la plaque 1-YXZ-999. Les séries 1-Z... ont été bannies pour éviter la confusion avec les plaques des concessionnaires. Certaines plaques d'immatriculation '2' circulent déjà: il s'agit des plaques d'essai selon la formule "2-ZZX-001", dont 2.000 à 3.000 exemplaires sont émis annuellement. (Belga)