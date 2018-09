Les policiers de Zaventem reprennent des cours de conduite avec des véhicules plus sportifs: "On a atteint cette vitesse en même pas 100 mètres!"

Les agents de la zone de police de Zaventem en périphérie Bruxelloise reprennent des cours de conduite. Ils viennent de recevoir deux nouveaux véhicules électriques. Des engins plus verts mais aussi plus sportifs: ils sont capables d'atteindre les 100 kilomètres heures en à peine 4 secondes et demi.

Blanche, décorée de bandes bleues et du logo officiel, cette voiture ressemble à un véhicule de police traditionnel. Mais sous le capot, pas le moindre moteur. Cette Tesla modèle S dépend uniquement d’une batterie chargée par ce câble. Selon la police, son autonomie répond aux exigences pour les interventions. Autre avantage considérable: sa vitesse.

"Je roule à 33km/h, maintenant je vais accélérer avec prudence. Voilà, maintenant, nous roulons déjà à 87km/h. On a atteint cette vitesse en même pas 100 mètres. La voiture accélère très vite", explique Jean-Pierre Van Thienen, le chef de corps de la police de Zaventem.

Le véhicule peut rouler jusqu’à 250 kilomètres heure. Les policiers de Zaventem pourront l’utiliser. A condition d’être formés.



Une formation spécifique à ce type de véhicule

"Pour être certain qu’ils puissent bien s’adapter et manipuler cette voiture nous allons proposer une formation spécifique à ce type de véhicule, une sorte d’initiation", poursuit Jean-Pierre Van Thienen.

Cette zone de police investit déjà depuis dix ans dans un parc de véhicules plus verts. Ici, on trouve de nombreuses voitures hybrides, et des véhicules roulant au gaz naturel. Une façon de montrer l’exemple aux citoyens.

"Il n’y a pas que la police qui utilise des véhicules électriques, on en utilise pour toute la flotte de véhicules de la commune de Zaventem. J’estime qu’en tant qu’autorité nous avons un rôle de modèle. Et donc nous devons montrer aux citoyens que nous respectons l’environnement", ajoute Ingrid Holemans, la bourgmestre de Zaventem.

La police de Zaventem pourra également compter sur une deuxième Tesla flambant neuve. Un modèle banalisé, pour des patrouilles en toute discrétion.