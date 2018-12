Les policiers entament 48h de grève ce jeudi matin: "On est passé de la menace d'attentat à la mobilisation des gilets jaunes"

Les policiers belges sont en grève pour 48 heures. Tous ceux qui ne sont pas réquisitionnés sont appelés à se rassembler, ce jeudi matin.

La première action est organisée, en ce moment même, devant le commissariat central de Liège. Il y en a une autre à Charleroi, puis devant la police fédérale, à Bruxelles.

Les policiers sont épuisés par le manque d'effectifs et les violences dont ils font l'objet. Nouria a 29 ans, et s'inquiète pour la charge de travail qui ne cesse de s'alourdir. "On est passé de la menace d'attentats à la mobilisation des gilets jaunes. Il y a effectivement une surcharge de travail qu'on ressent, mais il y a aussi une volonté de recruter", nous a-t-elle confié.

Hélas, il est de plus en plus difficile de trouver des personnes motivées. "Ce n'est pas facile pour un jeune de s'engager au sein de la police. Il sait que c'est un métier qui va user sa santé, qui sera difficile au quotidien. Et en plus, il a une incertitude par rapport à son âge de départ à la pension".

Les syndicats de policiers ont rencontré le nouveau ministre de l'intérieur, Pieter de Crem, mercredi. La réunion n'a rien donné, mais c'était une première prise de contact, selon les participants...