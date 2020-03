Les médecins de garde préviennent: si demain ils n'ont plus de masque, ils n'iront plus chez les patients

Au poste médical de garde de Marche-en-Famenne, le téléphone sonne plus souvent que d'habitude. "C'est important de faire la part des choses entre les cas inquiets et les cas suspects", a expliqué Guy Delrée, représentant des médecins généralistes de Wallonie. Les appels sont fréquents dans ce poste médical. Pourtant, un premier tri est réalisé par le 1733, le numéro central que vous devez appeler si vous avez besoin d'un médecin de garde.



"Le préposé 1733 fait un tri pour voir s'ils sont effectivement suspects. A ce moment-là, ils nous renvoient l'adresse de la personne que nous contactons et chez qui nous nous rendons afin, si ca se confirme, de faire un frottis", a ajouté Guy Delrée.



Ces interventions importantes et nombreuses donnent beaucoup de travail aux postes médicaux. "C'est un flux tendu déjà en temps normal par cette saison avec la grippe qui se termine. L'inquiétude et les cas suspects viennent se rajouter à ça. C'est vrai qu'on a des deuxièmes lignes qui sont là et qui vont probablement devoir être activées parce que la demande est là", a précisé le représentant des médecins généralistes de Wallonie.



Ce travail est intense et risqué, car il y a des contacts avec des potentiels infectés. Pourtant, les médecins de garde n'ont pas toujours le matériel adéquat ni les informations nécessaires pour intervenir. Ils se sentent ignorés par les autorités fédérales.



"J'ai dû essayer de me débrouiller pour trouver des masques que je n'avais pas. On a les médias qui donnent certaines informations, des informations qui viennent pour les médecins généralistes, mais qui ne sont pas super claires non plus", a confié Simon Delvaux, médecin généraliste de garde.



"On a pas eu des réponses à des questions par rapport à l'équipement, des questions de précision qui nous semblaient utiles", a dit Guy Delrée.



Les médecins de garde préviennent... Si demain ils n'ont plus de masque, ils ne se déplaceront plus chez les patients.