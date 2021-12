Les précisions d'une experte: voici quand il est recommandé d'utiliser un autotest

La stratégie de testing a changé dans notre pays depuis l’avant-dernier Comité de concertation (le 26 novembre). Les contacts à haut risque (et vaccinés) ne doivent plus faire qu’un seul test PCR au bout du cinquième jour de quarantaine. Autre méthode : si un autotest est réalisé chaque jour et qu’il est négatif, la personne peut alors sortir de quarantaine au jour 4.

Pour aborder ce sujet et y apporter des clarifications, l’émission C’est pas tous les jours dimanche a reçu Karine Moykens, qui préside le comité interfédéral chargé du dépistage et du traçage de contacts.

Madame Moykens a aussi été sondée sur l’accessibilité des tests à tous. Le prix étant un frein dans certains cas.

"On a réfléchi à comment faire pour que tout le monde ait accès à ces autotests", commence par expliquer Karine Moykens. "C’est pour ça que les gens peuvent acheter des autotests en pharmacie pour 1 euro et nous sommes en discussion avec les supermarchés pour nous aider à vendre les autotests à des prix réduits."

Le gouvernement encourage vivement la population à effectuer un autotest au moindre doute ou par prévention mais ces tests, aussi pratiques soient-ils, ont leur limite. "Les autotests sont efficaces pour la journée même mais ça n’est pas suffisant pour plusieurs journées. Mais quand vous allez visiter des personnes vulnérables, par exemple, ou si vous allez à une fête, c’est toujours bien de faire un autotest avant", explique encore la spécialiste.

Afin d’avoir un résultat le plus optimal possible, les tests PCR restent ce qu’il se fait de mieux. En ce sens, des centres ouverts pour aller se faire tester avec un test PCR sont "une piste", révèle Karine Moykens.

Pour conclure, la présidente du comité interfédéral chargé du dépistage et du traçage de contacts préconise la prudence et encourage tout le monde à se faire un autotest au moindre doute. "Si vous avez un rhume, essayez d’abord de faire l’autotest pour voir si oui ou non faire un test PCR est indispensable. Vous pouvez toujours remplir le formulaire d’auto-évaluation et comme cela vous aurez l’avis de vous faire tester soit par PCR ou via un test antigénique."