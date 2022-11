Les premiers permis de conduire au format "carte bancaire" vont bientôt être périmés: il faut les remplacer

Si vous avez un permis au format "carte bancaire", jetez un œil à la date de validité. Les premiers ont été émis en 2013. En 2023, ils seront périmés. Et si vous vous faites contrôler, vous risquez une sanction.

En 2023, ce sont 300.000 permis au format "carte bancaire" qui vont être périmés. 500.000 en 2024. 650.000 en 2025. 620.000 en 2026.

La commune n'envoie pas de rappel quand il expire, c'est pourtant le cas pour la carte d'identité. Cela s’explique par le fait que la carte d'identité est obligatoire, le permis de conduire ne l'est pas

Il faut renouveler la version plastique tous les 10 ans. Le but est d’adapter les éléments de sécurité pour éviter au maximum la falsification. Le format papier ne doit pas être renouvelé.

Si on se fait contrôler avec un permis périmé, on s'expose à de nombreux risques : une déchéance du droit de conduire et des amendes sévères.

Mais si le permis est périmé depuis quelques mois, les policiers sont plus conciliants, ils donnent une sanction administrative. Certaines zones renvoient le permis à l'administration communale pour obliger le conducteur à se remettre en ordre.