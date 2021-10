Les prestataires de soins devront afficher leurs tarifs dans leur salle d'attente

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de loi de Vooruit imposant aux prestataires de soins d'afficher leurs tarifs dans leur salle d'attente ou sur leur site web.

À ce jour, les prestataires de soins ont l'obligation de faire savoir à leurs patients s'ils sont conventionnés ou pas. Mais rien dans la loi ne leur impose d'afficher leurs tarifs. Ceux-ci devront être clairs et lisibles. La communication devra en outre préciser les différences entre le tarif, le remboursement, le ticket modérateur et les éventuels suppléments. Le texte a été adopté à l'unanimité, moins les abstentions de la N-VA et de DéFI. (Belga)