Les prix de l'essence augmenteront à la pompe à partir de ce mardi, a annoncé lundi l'administration de l'Energie (SPF Economie). Les prix maxima de l'essence 95 RON E5 et de l'essence 95 RON E10 atteindront respectivement 1,4800 (+0,025 euro) et 1,5000 (+0,029 euro) euro le litre. Ceux de l'essence 98 RON E5 et de l'essence 98 RON E10 s'établiront à 1,5360 (+0,027) et 1,5450 (+0,027) euro le litre.