Les prix dans les restaurants ont augmenté depuis la réouverture, mais pas pour les raisons que vous imaginez

Certains ont l'impression que les prix ont augmenté dans les restaurants depuis que ceux-ci peuvent à nouveau accueillir leurs clients. En Flandre, la fédération horeca reconnait que 1 restaurant sur 2 a augmenté ses prix après le confinement. Une hausse de 5% en moyenne.

Nous avons rencontré un restaurateur wallon, à Gosselies. Il évoque lui aussi une augmentation de moins de 5%, mais elle serait liée au prix des matières premières. "Tout a augmenté, comme chaque année. Tous les produits: les légumes, les viandes, etc. Ici, peut-être qu'on le remarque plus parce qu'on est resté fermé durant 9 mois", explique Tienchi Chi. L'idée n'est donc pas de récupérer l'argent perdu pendant le covid. "Ces 9 mois perdus, on ne les rattrapera jamais".

Et vu qu'il y a eu des aides financières, la transparence est importante. "Il y a eu les aides régionales, et la TVA à 6% jusqu'au 30 septembre, et on espère que la mesure pourra être prolongée", nous a expliqué Luc Marchal, président de la fédération horeca dans le Hainaut. Il confirme qu'en Wallonie, la plupart des hausses sont dues à l'augmentation des prix des matières premières, et non à l'envie de s'enrichir sur l'engouement des clients.