Les prix de nos vacances d'été flambent: voici pourquoi (vidéo)

Les vacances d’été pourraient bien coûter plus cher cette année. Que ce soit les billets d’avion ou la location d’une voiture, certains d’entre vous en ont déjà fait l’expérience: les prix ont grimpé. Et tout ça à cause d’un principe de base de l’économie : la loi de l’offre et la demande.

Les vacances commencent toujours par cette étape primordiale : la recherche de la meilleure offre, du meilleur prix. Le tarif le plus avantageux pour Malaga par exemple dans une semaine est de 78 euros pour un aller-retour. Si vous prenez la même destination en juillet, comptez ce soir entre 153 et 500 euros.

"Les compagnies aériennes veulent gagner de l’argent, explique une dame interrogée à l’aéroport de Bruxelles. Ils sont restés confinés, maintenant qu’on est déconfiné, il faut bien qu’ils gagnent quand même."

Les prix actuels pour les vacances d’été sont pour le moment plus élevés que d’habitude. Ce n’est pas une volonté des acteurs touristiques, mais bien dû à un modèle économique: celui de l’offre et de la demande, comme l’explique Frank Bosteels, porte-parole de Connections : "On sait que la capacité en été va quand même être réduite parce que les compagnies aériennes ne sont pas certaines d’avoir un été au beau fixe, d’une part. D’autre part, les voyageurs d’affaires n’ont pas encore repris le chemin vers les avions. Ce sont eux qui assurent la rentabilité des compagnies aériennes. Comme les vols vont être réduits, au fur et à mesure que les avions vont se remplir, les prix vont devenir de plus en plus chers."

Certains tour-opérateurs n’auront cet été que 70% de leur offre habituelle. Le prix des vacances, des hébergements ou des vols dépendra donc directement du nombre de voyageurs.

"Pour les réservations anticipées qui étaient très intéressantes, cette année-ci, aux mois de janvier et février, presque personne n’a réservé, rapporte Pierre Fivet, porte-parole de l’association belge des tour-opérateurs. Donc presque personne n’a plus profiter des ‘early booking’ (réservations prématurées) comme nous les appelons."

Même constat pour les voitures de location

Le prix pour les voitures de location est aussi actuellement beaucoup plus important. Pour une voiture qui peut accueillir 4 personnes et deux bagages en Espagne, il faut débourser plus de 2.000 euros pour deux semaines. Preuve de l’évolution, cette même réservation à un an d’intervalle, le prix est multiplié par trois.

"Les compagnies de location de voitures ont massivement revendu l’année passée leurs voitures parce que l’été était quand même compromis. Ils ont repassé commande pour cette année. Mais là, malheureusement, les constructeurs automobiles n’arrivent pas à suivre parce qu’ils ont des problèmes d’approvisionnement," détaille Frank Bosteels.

Un constat facile à faire dans un parking réservé aux voitures de location à l'aéroport de Zaventem. Normalement, toutes les places sont prises. Ce soir, il est pratiquement vide.

Selon une étude sur les intentions de voyage, le Belge est aujourd’hui prêt à dépenser 919 euros pour ses vacances. C’est 118 euros de plus qu’avant la crise du coronavirus.