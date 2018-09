Les produits de coiffure sont-ils dangereux pour la santé ?

Un quart des coiffeurs sont contraints d'arrêter le travail à cause de problèmes de santé. Certains produits utilisés provoquent des irritations, des allergies voire une baisse de la fertilité.

Porter des gants, nettoyer ses mains avec un savon à ph neutre, se les hydrater au moins 3 fois par jour, lire attentivement les étiquettes des produits: ces gestes simples sont rappelés par la CSC une fois par an…

Le but est d'éviter les infections et les allergies qui peuvent devenir récurrentes voire permanentes chez les coiffeurs. Mais pas seulement…

Andy Solimando est secrétaire régional CSC. Il fait le tour des coiffeurs de Charleroi pour leur rappeler certaines consignes: "Nous attirons l'attention lors de cette campagne, lors de la manipulation des ces produits cosmétiques parce qu'ils peuvent aussi avoir des effets sur la femme enceinte et les enfants à naître".

Environ 25% des personnes qui se lancent dans la coiffure sont contraintes d’arrêter le métier pour des raisons de santé…

Dans ce salon, le port des gants est obligatoire voire parfois le port d’un masque. Les coiffeuses se protègent mais une attention toute particulière est également portée aux clientes…

Sofia Dahmani gérante du salon de coiffure.

"Il y a certaines couleurs qu'on ne peut pas obtenir sans ammoniac. Je conseille toujours aux clients qui n'ont jamais eu de teintures, et qui veulent essayer de faire un test sur une petite partie de leur peau, comme l'intérieur du bras et puis de revenir 24 heures plus tard pour voir s'ils ne sont pas allergiques."

Des professionnels de la beauté rarement perçus comme des travailleurs à risque…

"Cela doit certainement être nocif pour certaine coiffeuse mais pour aussi certaines clientes. J'en connais quelques une qui sont allergiques d'ailleurs, mais c'est vrai que je ne pensais pas que cela pouvait concerner les professionnels", admet une cliente dans le salon.





Durant cette journée de sensibilisation… les syndicalistes rencontreront environ 3000 professionnels dans tout le pays…