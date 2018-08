Le nombre de produits rappelés par l'AFSCA a fortement augmenté en 2018, et la raison est toute simple...

94 produits ont été retirés des rayons des magasins depuis le début de l'année par l'AFSCA, l'agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Cela fait 3 produits par semaine en moyenne.

Pour en parler dans le RTL info 13h, Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA. "Un rappel de produits, c'est l'aboutissement de notre rôle de protection du consommateur. On fait des contrôles, on prélève 200 échantillons par jour en Belgique, on fait 170 inspections d'établissement par jour. Tout ça pour mettre en évidence, à un moment donné, un produit qui pourrait être à risque pour le consommateur".

Dès lors, "les rappels de produit par les entreprises sont obligatoires par la loi, et l'AFSCA vérifie qu'ils ont lieu, et que l'information est bien communiquée aux consommateurs".

Il rappelle que "on est à un haut niveau de sécurité alimentaire en Belgique: sur les dizaines de milliers de contrôles annuels, il n'y a que 94 rappels jusqu'à présent".

Malgré tout, le chiffre est en forte hausse, car on ne comptait que 54 rappels sur toute l'année 2017. "Car on est dans un système plus performant: plus de contrôles, plus de sécurité. On a augmenté nos contrôles sur certains produits comme la baie de goji en provenance d'Asie car on avait remarqué des résidus de pesticides".