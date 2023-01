Les propriétaires wallons de camping-car bénéficieront finalement d'une taxation spécifique: "Un réel soulagement" pour le secteur

Les propriétaires de motorhome ne devront finalement pas s'acquitter de taxes de mise en circulation et de circulation du même rang que les voitures particulières, annonce mardi la Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA) par voie de communiqué. Un décret wallon de décembre 2021 sur "un impôt plus juste" faisait craindre au secteur une démultiplication de la taxation au CO2.

"La BCCMA a entretenu de nombreux contacts avec le cabinet du nouveau ministre du Budget (Adrien Dolimont) ainsi que le gouvernement wallon tout entier depuis plusieurs mois afin de trouver une solution à cette situation", rappelle l'association.

"Un collectif d'utilisateurs a été rapidement constitué et s'est fait entendre, notamment via une pétition déposée en bonne et due forme au Parlement wallon. Les personnalités politiques et les auteurs du décret ont rapidement admis que le décret 'pour un impôt plus juste' ne visait en fait pas les motorhomes."

Frédéric François, secrétaire général de la BCCMA confie "être très heureux de constater que toutes les parties du gouvernement, majorité comme opposition, ont trouvé un accord pour dispenser les motorhomes de ce décret du 22 décembre 2021".

Cette dispense est décrite comme un "réel soulagement" pour les propriétaires et le secteur. La perspective de taxation avait, en effet, fait chuter la vente de motorhomes neufs de 70%, selon la BCCMA. "Nous attendons maintenant les modalités pratiques de cet amendement, qui devrait être discuté lors d'une réunion de comité le 16 janvier prochain", conclut Luc Everaets, CEO de Hainaut Caravaning, et membre actif de la BCCMA.

Il y a quelques semaines, nous avions recueilli les témoignages de propriétaires qui s'estimaient lésés face à la nouvelle taxation décidée.

