Météo défavorable pour les agriculteurs: "Les récoltes s'annoncent catastrophiques"

Les moissons débutent avec un constat : les récoltes, cette année, s'annoncent déjà catastrophiques. La pluie d'aujourd'hui n'y changera rien. Les derniers mois ont été trop secs et les sols pas assez drainés. C'est un vrai coup dur pour les agriculteurs.

Marianne Streel est agricultrice à Rhisnes et présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Elle exploite 160 hectares de culture. Ce week-end elle a débuté les moissons. D’une parcelle à l’autre, en fonction des sols, les récoltes sont très différentes, mais elle estime une diminution de 25% des rendements par rapport à l’an dernier…

"Les récoltes s'annoncent catastrophiques. C'est très clairsemé. Je n'ose imaginer ce qu'on va avoir. J'ai rarement vu cela. Je crains les résultats", témoigne-t-elle.

En cause: un automne pluvieux et donc un excès d’humidité au moment de semer… et ensuite un printemps bien trop sec. Résultats : les cultures sont clairsemées et trop basses….

Sylvain Tasiaux, entrepreneur agricole: "D'un côté, il y a une parcelle qu'on a moissonnée hier, elle fait 5,5 tonnes à l'hectare, mais là, elle fait 7,8 tonnes et vous ne savez pas payer tous vos frais avec cela..."

Cette situation inquiète la profession et surtout les futures générations. Les mauvaises années se succèdent malheureusement…

"Une année, le problème, c'est le rendement, une autre année c'est les prix. Il y a plein de conditions qui s'accumulent. Sans compter le climat", déplore Sylvain Tasiaux.

Des conditions climatiques qui ont eu un impact sur les cultures des pays au centre de l’Europe. La France estime que la production pourrait diminuer de plus de 20% cette année.