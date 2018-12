Le cri du cœur des refuges: N'OFFREZ PAS un animal pour les fêtes sans y réfléchir

A quelques jours de Noël, les refuges envoient un message: n'offrez pas un animal à votre enfant pour les fêtes. Un tel acte doit dans tous les cas être réfléchi. Car chaque année, ces refuges récupèrent de nombreux animaux qui ont été offerts à Noël.

La SPA de Charleroi a revêtu son habit de Noël, et certains pensionnaires ont la chance de trouver une famille. Danielle et Marcel ont fait leur choix. Une décision réfléchie, contrairement à certains adoptants qui, en cette période, veulent offrir un animal. "Je pense que ça se fait, et c’est ce qu’il ne faut pas faire, parce qu’après, on se débarrasse du chien. Il ne faut jamais offrir un chien à quelqu’un s’il ne le désire pas. Ça doit être réfléchi", insiste Danielle.

Un avis que partage évidemment Fabrice Moreau, un des ouvriers du chenil. "Je vais vous offrir un cadeau. Soit vous aimez le cadeau, soit vous n’aimez pas le cadeau. L’animal, c’est la même chose, à part que l’animal n’est pas un objet".





"On essaie de poser quelques questions"

Frank Goffaux, le directeur de la SPA de Charleroi, se rend quant à lui dans une pièce où plusieurs chatons sont actuellement en quarantaine. Mais il l’assure, vu leurs bouilles, ils seront très rapidement adoptés. Les refuges sont particulièrement attentifs actuellement, et tentent de cerner les adoptants.

"On essaie de poser quelques questions aux personnes qui sont intéressées par un animal, surtout en ces périodes de fêtes", explique Frank Goffaux. "On essaie vraiment de faire comprendre que l’animal n’est plus un objet, loin de là. Et si effectivement on veut faire plaisir en sortant un animal d’un refuge comme celui-ci, ça doit être un acte mûrement réfléchi".

Un message qu’a bien compris cet adoptant: "Il faut s’en occuper, donner son amour, son écoute, aller promener avec".

Les refuges conseillent notamment de se rendre sur place pour prendre contact avec l’animal, et choisir celui qui correspond le mieux aux attentes du foyer.