Les règles concernant la validité du Covid Safe Ticket changeront le 1er mars: ce qu'il faut savoir

Un nouveau comité de concertation a eu lieu ce vendredi. Le codeco du jour devait établir, après des mois des discussions, un baromètre. Un outil de communication et de prévisibilité pour l'ensemble des secteurs, et non des critères strictes et automatiques, selon les ministres. Un baromètre avec des couleurs qui évolue en fonction des admissions à l'hôpital et aux soins intensifs.

Mais d'autres décisions ont été prises, notamment au niveau de la validité du Covid Safe Ticket (CST).

"Le Comité de concertation a décidé de faire passer la durée de validité du certificat de vaccination dans le Covid Safe Ticket de 270 jours à 150 jours à compter du 1er mars. La validité de la dose de rappel n'est pas limitée dans le temps. Cela signifie que toute personne ayant été vaccinée avant le 1er octobre avec une dose (Janssen uniquement) ou deux doses (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) doit avoir reçu une dose de rappel avant le 1er mars. Dans le cas contraire, son certificat de vaccination expirera. La validité du certificat de rétablissement sera également portée à 150 jours. Ces changements concernent uniquement les personnes de plus de 18 ans", peut-on lire dans un communiqué de presse.