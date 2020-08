Les règles concernant le shopping ont changé, mais "il faudra d'autres mesures", selon l'UCM

Le président de l'UCM, l'Union des Classes Moyennes, attendait avec impatience un assouplissement des mesures concernant le shopping. Et il a été entendu, car on peut désormais faire ses courses à deux adultes, sans limite de temps. C'est ce qu'a annoncé Sophie Wilmès à l'issue du dernier Conseil National de Sécurité (voir les détails).

"C'est un soulagement", nous a expliqué Pierre-Frédéric Nyst. "C'était un peu le Conseil National de Sécurité du dernier espoir, car les soldes sont lancées, mais ça ne marche pas. Nous attendions une solution pour limiter les dégâts, limiter la casse, c'est ce qu'on espère, même si on sait que ça ne va pas sauver les soldes".

L'UCM reste surtout "très attentif sur ce qui se passe après, car il faudra d'autres mesures: continuer et prolonger le droit-passerelle au-delà du 31 août, on peut dire que ça doit aller jusqu'au 31 décembre. Il faut travailler sur le long terme, car la confiance du consommateur n'est plus là, et donc la demande n'est pas au rendez-vous".

Aider les commerçants, c'est aussi "les inviter à continuer les réductions – car on ne peut vendre à perte que pendant les soldes. Il y avait beaucoup de braderies traditionnellement durant le mois de septembre, c'est peut-être l'occasion de les faire maintenant, il faudra être imaginatif".