Les règles de confinements assouplies dans cette maison de repos d'Hestal: "Les portes sont ouvertes, tout est bien"

Comme dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite aussi, il y a moins de monde, moins de cas de Covid-19. Certains établissements n'en comptent même plus du tout et peuvent donc assouplir les règles qui étaient en vigueur. Une forme de retour à la vie pour tous les résidents...

Rosa revient de sa promenade et à l'entendre, on dirait que le confinement n'existe pas. "Un beau paysage, il y a des belles pelouses, on s'aère, c'est agréable. C'est bien, on n'est pas enfermés, les portes sont ouvertes, tout est bien, on est contents".

À l'intérieur, les résidents ne portent pas de masque. "On nous a appris à respecter la distance entre les personnes et le personnel, tout le monte", ajoute Rosa. Et pour communiquer : "Et bien on crie plus fort, c'est bien simple", ajoute un résident.

Petit à petit, une série d'activités a repris : les séances de kiné se font aujourd'hui comme avant. Les visites se font dans un sas spécial un jour sur deux ou à travers la vitre. "Nous c'est notre tante, mais elle n'entend plus du tout, donc c'est difficile", explique un dame venue en visite dans ce home à Herstal.

Jacques et Maddy ont 61 ans de mariage. Confinés à deux, c'est plus facile : "Elle a des gros problèmes au point de vue cardiaque, moi j'ai des problèmes d'arthrose. Alors, on était déjà confinés avant le confinement", relativise Jacques.

À l'intérieur des chambres, après trois mois de confinement, certains résidents vont moins bien. "Si on voit que le moral est vraiment mais vraiment mauvais ou que que leur état se dégrade, là on autorise une visite dans la chambre à titre exceptionnel mais en étant équipés de matériel de protection adéquats", explique Vincent Brepoels, infirmier en chef.

Ceux qui ont toujours le moral ne ratent jamais un rendez-vous essentiel : "C'est toujours l'heure de l'apéritif ici à 11 heures voilà. J'aime bien boire ma petite bière zéro, voilà, je me suis mis au régime maintenant".

Jusqu'ici, il n'y a eu aucun cas positif au Covid-19 dans cette maison de repos.