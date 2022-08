Les repas chauds dans les écoles coûteront-ils plus cher à cause de la hausse des prix?

Cette rentrée scolaire inédite est aussi marquée par le contexte économique, dont la hausse du prix de l’énergie, ainsi que celle des prix de certains produits de consommation. Ces augmentations, pourraient-elles se répercuter sur le prix de la cantine, dans les écoles ?

À l’école Saint-Joseph de Mons, 40% des élèves de maternelle fréquentent le repas chaud, mais heureusement les prix resteront stables, car c’est un ancien contrat qui en cours. En revanche, pour les écoles qui en entament de nouveau, les prix augmenteront. Les entreprises de cuisines nous ont confirmés que cette hausse pourrait s’approcher de 10%.

Sandro Tabbi, directeur d’une cuisine centrale, a remarqué l'augmentation de matières premières comme "le lait, les volailles, les viandes et surtout l'énergie" nous cite-t-il. Il n'a donc pas eu le choix que d'augmenter ses prix : "On est sur 15 à 17% d'augmentation sur les productions". Ores, limiter la production n'est pas une option : "On a des cahiers des charges, des contrats avec nos clients. On doit respecter nos grammages. Au niveau nutritionnel de nos enfants, nous ne pouvons rien faire" justifie-t-il.

Dans une ville comme Namur, par exemple, l’échevine de l’enseignement nous a informés que le prix des repas chauds passerait de 3,40€ à 3,75€. Ces augmentations sont évaluées à 50€ par personnes, par année.