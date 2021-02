Les résidents de la plupart des maisons de repos peuvent enfin respirer: "Cela fait du bien de voir du monde"

Des assouplissements sont autorisés dès aujourd'hui dans les maisons de repos wallonnes. Si 80 % des pensionnaires sont vaccinés, le home pourra assouplir certaines mesures. Elles concernent les activités en groupe, les visites et les courtes sorties.

Après trois mois d’arrêt, le cours de fitness peut enfin reprendre dans les maisons de repos. "Ça me fait bouger et ça me fait du bien au dos", dit une pensionnaire d’une résidence d’Ottignies. Une autre abonde : "C’est agréable de venir bouger un peu et de faire quelques exercices pour notre santé".

La reprise se fait en douceur : étirements et jeux de balles. Les résidents se retrouvent côte à côte et sans le masque aujourd’hui.

Des résidents en manque de contacts humains

"Toute la journée dans la chambre… Alors oui, j’ai bien une personne avec moi mais voir du monde cela fait du bien. J’aime bien le contact humain", confie une participante. "On en avait ras-le-bol parce qu’on n’est pas vraiment soi-même quand on porte le masque", ajoute une autre résidente.

"On reprend sans masque, sans bulle. Chaque résident peut venir sans devoir être inscrit, donc c’est chouette de les voir aujourd’hui tous ensemble comme ça", souligne l’une des responsables, Anaïs Bouzkik.

C’est plus facile pour eux de rester comme à la maison, sans masque

Dans un autre étage de cette résidence, l’activité comédie musicale a elle aussi pu reprendre… Entre essais de vocalises et fous rires des participants. "Certains résidents, par exemple qui ont des troubles cognitifs, ne comprenaient pas pourquoi ils devaient porter un masque. Ici, c’est beaucoup plus facile pour eux de rester comme à la maison, en n’ayant pas de masque. C’est notre philosophie qu’ils se sentent comme chez eux", explique Maud Fossion, référente pour la démence au sein de cet établissement.

La meilleure nouvelle du jour est annoncée en personne dans chaque chambre : les résidents vont pouvoir rendre visite à leur famille et les recevoir. Pour ces sorties, il n’y aura plus de quarantaine obligatoire, à l’exception des séjours de plus de 48h. La vie d’avant peut presque reprendre.

